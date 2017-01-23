Фестиваль света и авангарда пройдет в Саламанке в июне этого года

С 15 по 18 июня в Саламанке пройдет второй по счету Фестиваль света и авангарда, сообщает газета ABC. В рамках этого мероприятия зрители и гости города, носящего статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидят множество аудиовизуальных шоу, которые будут проектироваться на исторические фасады и монументы.

Инициатива была представлена на стенде правительства региона Кастилия и Леон в рамках прошедшей в Мадриде туристической выставки FITUR. Световые шоу будут проецироваться на самые знаковые объекты в течение нескольких часов в каждый из дней мероприятия. Зрители увидят проекты, созданные приглашенными художниками, студентами университетов, независимыми художниками и компаниями, специализирующимися на создании видеопроектов. Все они будут разработаны с учетом архитектурных характеристик выбранных объектов.

Данная идея пополнит и без того обширное туристическое предложение Саламанки. В числе прочих оно включает в себя маршрут "Башни, которые на нас смотрят", празднование Страстной недели, признанное событием международного туристического значения, а также множество различных экспозиций – например, Музеи ар-нуво и ар-деко. Кроме того, ожидается, что после реконструкции в этом году откроется дворец Монтеррей, один из самых известных монументов города.