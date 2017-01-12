Съемки нового эпизода «Звездных войн» пройдут на Канарах

По предварительным данным, съемки нового эпизода саги «Звездные войны» начнутся в Испании уже в феврале. Создатели спин-оффа, посвященного персонажу Хана Соло, выбрали для этих целей остров Фуэртевентура благодаря многообразию его пейзажей. Канарский архипелаг известен в первую очередь своими прекрасными песчаными пляжами, однако на островах также встречаются обширные горные районы.

Главную роль исполнит Олден Эйренрайк, который воплотит на экране образ молодого Хана Сола, некогда сыгранного Харрисоном Фордом. Кроме того, в съемках будет задействована звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, однако имя ее персонажа пока не уточняется. Вуди Харрельсон, в свою очередь, может перевоплотиться в наставника Хана.

Премьера картины намечена на 15 мая 2018 года.