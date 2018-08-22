Дайверы нашли у берегов Аликанте затонувший корабль XIV века

Двое дайверов-любителей во время погружения на небольшую глубину неподалёку от берегов Дении (Аликанте) обнаружили фрагменты затонувшего корабля XIV века.

Дайверы Рафаэль Мартос и Хавьер Рейес рассказывают, что под водой случайно заметили нечто похожее на детали судна. Вместе с деревянными обломками были найдены три керамических изделия: миска с узором, кувшин и блюдо из зелёного стекла. Как сообщают местные СМИ, находки отлично сохранились и были переданы Археологическому музею Дении. Их очистили от соли, каталогизировали и выставили на обозрение публики.

Погружение аквалангисты снимали на видео, на нём видны обломки корабля. По ребру судна эксперты смогли опознать корабль под названием Derelicte Martos, датирующийся 1375-1400.

В мэрии Дении поблагодарили дайверов, за то, что они пополнили муниципальные археологические фонды, а те, в свою очередь, призвали коллег, сталкивающихся с историческими находками, передавать их властям, чтобы всё общество могло иметь доступ к морскому наследию.