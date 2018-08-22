Дэнни ДеВито получит почётную награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Американский комедийный актёр Дэнни ДеВито удостоен почётной награды кинофестиваля в Сан-Себастьяне за вклад в кинематограф.

73-летний актёр на фестивале также представит свою последнюю работу – мультфильм «Смолфут» (Smallfoot), в котором он озвучивал снежного человека.

В заявлении организаторов кинофестиваля отмечается многогранность карьеры ДеВито в театре, кино и на телевидении и работа с выдающимися режиссёрами, такими как Тим Бёртон или Фрэнсис Форд Коппола.

66-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне будет проходить с 21 по 29 сентября, а церемония вручения почётной награды состоится 22 сентября.

Премия «Доностия» присуждается ежегодно с 1986 года видным деятелям кинематографа в знак признания их работы. В предыдущие годы в числе её обладателей были Грегори Пек, Роберт Де Ниро, Бетт Дэвис, Сьюзен Сарандон и Мэрил Стрип.