Археологи обнаружили древние культурные связи между Каталонией и Узбекистаном

Испанско-узбекская команда исследователей установила, что 2300 лет назад в Термезе на юге Узбекистана и на территории древнего города Эмпориона в Жироне изготавливались схожие керамические изделия.

Исследователи из Университета Барселоны ведут проект, который призван пролить свет на межкультурное взаимодействие древних народов Средней Азии и Пиренейского полуострова.

Руководитель проекта профессор Хосеп Мария Гурт поясняет, что керамика, обнаруженная в ходе последних раскопок в Термезе выглядит почти так же, как и та, что найдена на территории испанских городов, основанных в исламскую эпоху. При этом исследователи считают, что речь идёт не о поставках керамики, а о передаче технологий. Отмечается, что между Центральной Азией и Средиземноморьем существовали постоянные связи со времён Александра Македонского. Профессор уверен, что народы, которых разделяло расстояние в 5500 км, обменивались технологиями. По его мнению, имеются сходства в образе мышления и знаниях.

Археологи провели на данный момент семь этапов раскопок в районе Термеза. Они изучили керамику, проанализировали технологии, а также произвели радиоизотопное датирование. По их словам, находки позволяют оспаривать теории советских археологов и историков. К тому же, эксперты приходят к заключению об определённой степени глобализации, которая наблюдалась более 2 тысяч лет назад.

Исследователям ещё предстоит узнать, какое влияние оказали связи между Центральной Азией и Средиземноморьем, а также выяснить способы передачи технологий и знаний в обоих направлениях.