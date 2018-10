В Барселоне пройдёт фестиваль пост-интернет искусства

25-27 октября в Центре современной культуры в Барселоне пройдёт фестиваль The Influencers, на котором соберутся художники, блогеры и медиаперсоны, чтобы окунуться вместе со зрителями в пост-интернет искусство.

Мероприятие, по словам организаторов, будет включать проекты на грани искусства, технологий и новой цифровой культуры.

Фестиваль проходит уже в 14 раз. Как и в предыдущие годы, в программе запланированы выступления, мастер-классы, проекции и другие экспериментальные форматы.

Известно, что среди участников фестиваля преобладают женщины. Среди них американская активистка Кэти О'Нил, которая поговорит на тему big data, сербо-словенская художница Александра Доманович, которая представит работу, посвящённую влиянию технологических достижений на культуру и общество, с упором на вклад женщин и феминизма, а также также американская художница китайского происхождения Ан Сяо Мина, которая является экспертом по сетям, новой цифровой поп-культуре и политической силе мемов, и дизайнер Ингрид Бэррингтон, создавшая карты глобальных инфраструктур коммуникации.

Фестиваль The Influencers проходит в рамках европейского проекта The New Networked Normal (NNN), который финансируется программой Европейского Союза Europa Creativa.

Темы: Культура