Антонио Бандерас сыграет Пикассо в сериале "Гений"

Антонио Бандерас сыграет роль Пабло Пикассо в сериале "Гений", сообщает The Huffngton Post. Премьера второго сезона шоу, в котором актер исполнит свою давнюю мечту и перевоплотится в известного испанского художника, состоится на каналах National Geographic и FOX, после чего его представят в 170 странах мира.

Эта роль станет первой работой Бандераса на американском телевидении. "Для меня это очень большая ответственность. Съемки продлятся с начала ноября по конец марта, а первые эпизоды выйдут на экране в апреле или мае", - рассказал актер в недавнем интервью. Возможности сыграть Пикассо он ждал долго: запланированный режиссером Карлосом Саурой фильм "33 дня" о процессе создания знаменитой "Герники", роль фотографа Доры Маар в котором должна была сыграть Гвинет Пэлтроу, так и не был снят из-за проблем с финансированием. "Пабло Пикассо всегда восхищал меня. Я очень уважаю этого человека, и, кроме того, он мой земляк", - поделился Бандерас, уроженец Малаги.

Сериал "Гений" режиссера Рона Ховарда задуман как антология, посвященная самым известным представителям мира науки и искусства. Каждый блок серий в ней посвящен отдельной личности.