В Барселоне проходит фестиваль китайского кино Lychee Film Festvial

Первый фестиваль китайского кино Lychee Film Festival стартовал в Барселоне в минувшую пятницу, пишет La Vanguardia. Мероприятие, организованное Ассоциацией кинематографа Китая и Испании и Ассоциацией предпринимателей города Вэньчжоу, продлится до 22 сентября. Его программа включает в себя показы 21 фильма, в том числе полнометражных художественных картин, документального кино и анимационных лент. Все они будут распределены по трем крупным секциям.

Первый блок посвящен жанрам мягкого кунг-фу и нового уся. Он включает в себя фильмы "Братство мечей" Лу Ян, "Разборки в стиле кунг-фу" Стивена Чоу, "Прикосновение дзена" Кинга Ху, а также три фильма режиссера и одного из почетных гостей фестиваля Ксу Хаофена – "Мастер", "Идентичность меча" и "Лучник".

Во второй секции собраны образцы современного китайского кинематографа, снятые в период с 2014 по 2017 годы. В их числе – "Завтра пока еще есть" Фэня Цзяна, "Китайские ван Гоги" Ю Хайбо, "Слепой массаж" Лу Йе, "Чунцинский хого" Ян Циня, "Август" Чжана Далэя, триллер "В самой глубине сердца" Си Юкуна, "Кайли Блюз" Би Гана и два фильма тибетских режиссеров – "Тарло" Пема Цедена и "Душа на кожаном шнурке" Чжана Яна.

Третий блок отведен короткометражным анимационным фильмам "Мечта воина" Ли Йина, "Белая змея" Руан Юнтин, "Страна летних насекомых" Танга Бохуа , а также картинам режиссера Вэнь Цзе "Убийца: приквел" и "Храм Фэн Сюэ Шан Шень".

В рамках фестиваля также состоится эксклюзивое мероприятие Lychee Night, направленное на развитие отношений и дилога между китайским и испанским кинематографом. Что касается киносеансов, то большинство современных фильмов будет показано в зале Cinemes Texas, картины в жанре уся покажут под открытым небом в комплексе Cotxeres de Sants, а церемония закрытия состоится в Каталонской фильмотеке.