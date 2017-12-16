Антонио Бандерас поддержал Сальму Хайек, рассказавшую о домогательствах Вайнштейна

Актёр Антонио Бандерас выразил в социальных сетях слова поддержки в адрес своей коллеги и давней подруги Сальмы Хайек, которая, как и ряд других голливудских актрис, заявила о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

Бандерас опубликовал на своей странице в Инстаграме фото с мексиканкой, сопроводив его текстом о том, что её слова о работе со скандальным продюсером заслуживают доверия. Испанский актёр также отметил, что он глубоко огорчён произошедшим.

Исполнительница главной роли в фильме «Фрида» рассказала газете The New York Times о принуждении к сексу, звонках Вайштейна среди ночи, клевете и угрозах с его стороны. По её словам, он настоял на постельной сцене с женщиной в фильме о мексиканской художнице.

Вайнштейн, в свою очередь, опроверг обвинения Хайек, заявив, что «не помнит», чтобы он склонял мексиканку к сексу, а также заверив, что он не принуждал её к съёмкам в обнажённом виде.