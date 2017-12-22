Работы Ван Гога оживут в Севилье

В 2018 году в Севилье пройдёт мультимедийная выставка работ Винсента Ван Гога в трёхмерном формате.

Выставка Van Gogh Alive обещает посетителям глубокое погружение в творчество голландского художника и чувственное восприятие его картин. Экспозиция была подготовлена компанией Grande Exhibitions. Выставку уже смогли увидеть жители 30 городов на 4 континентах, а в столице Андалусии она откроет свои двери в «Павильоне навигации» 1 февраля.

Мультимедийная экспозиция предполагает взаимодействие картин с окружающим пространством. С помощью многочисленных экранов, огромных проекций и более 3 тысяч изображений, которые позволяют полотнам «ожить», посетители смогут по-новому взглянуть на шедевры постимпрессионизма. Так, гости выставки будут наблюдать в движении созвездия на картине «Звёздная ночь», мельницы на пейзажах и полёт птиц на «Пшеничном поле с воронами».

По словам организаторов, с самого начала осмотра посетители будут окружены «мощной и проникновенной симфонией света, цвета и звука».