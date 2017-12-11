В Мадрид привезли крупнейшую частную коллекцию, посвященную «Звёздным войнам»

С 12 декабря 2017 по 21 января 2018 года в столичном WiZink Center будет работать выставка Expo Wars, посвящённая саге о «Звёздных войнах».

Как сообщили организаторы, это самая крупная частная коллекция атрибутов, связанных со вселенной «Звёздных войн», в Испании. На выставке представлены многочисленные копии предметов реквизита из фильмов саги, среди которых оригинальный боевой дроид, фигуры Дарта Вейдера, Хана Соло, Бобы Фетта, C3PO и R2D2.

Кроме того, гости выставки смогут перенестись на планету двух солнц и встретиться с любимыми персонажами с помощью диорам, которые будут демонстрироваться на мобильных устройствах. Также посетителям предлагается испробовать лазерные мечи и побывать на космических кораблях.