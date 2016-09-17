Зарплата школьного учителя в Испании - 3000 евро в месяц

Их начальная зарплата на момент исследования составляла около 41 000 долларов, или 36 000 евро, в год (то есть 3000 евро в месяц), что обеспечило испанским учитлям пятое место в глобальном рейтинге. Опередили их только коллеги из Люксембурга (около $79 000), Швейцарии ($60 000), Германии ($57 000) и Дании ($46 000). Кроме того, доходы местных работников образования оказались существенно выше средней отметки по странам ОЭСР ($32 485) и Евросоюза ($32 274).

Стартовая зарплата учителей начальной школы составила $36,405, что также значительно больше, чем в среднем по государствам ОЭСР и ЕС ($29 494 и $28 934 соответственно).

С другой стороны, авторы доклада отметили, что поначалу испанские учителя действительно зарабатывают больше педагогов других стран, однако по мере развития их карьеры доход не претерпевает заметного роста. Так, через 15 лет работы он достигает отметки менее чем в 47 000 долларов в год, а верхний предел на всю карьеру находится на уровне 57 000 долларов. При этом австрийские педагоги в первое время зарабатывают около 34 000 долларов в год, однако через 15 лет эта цифра повышается примерно до $47 000, а на пике их карьеры она превышает отметку в $66 500.

Что касается вложений в систему образования, то испанское правительство тратит на каждого ученика меньше, чем в среднем по странам ОЭСР. Так, для учеников начальной школы этот показатель составляет 7 000 долларов в год, в то время как в других государствах ОЭСР и Евросоюза он достигает примерно 8 500 долларов. Каждый ученик средней школы обходится испанской казне в 8 520 долларов против 9 800 и более чем 10 000 долларов в ОЭСР и ЕС. Эксперты называют основной причиной данного явления глобальный финансовый кризис. "Большинство стран в 2013 году потратило на каждого ученика больше, чем в начале кризиса в 2008 году. Исключением стали наиболее пострадавшие от кризиса страны Европы – Дания, Эстония, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Словения и Испания", - заключили авторы доклада.