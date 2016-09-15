В Испании заработал интернет-магазин Ikea с доставкой

Магазин Ikea запустил пилотную программу продажи мебели и предметов декора через Интернет в Валенсии и Стране Басков. Компания будет предоставлять доставку за дополнительную плату, которая будет зависеть от суммы заказа. Можно будет также забрать свой заказ в магазине самостоятельно, стоить это будет 16 евро.

Первыми городами, где можно будет заказать мебель из Ikea, через сеть станут Альфафар в Валенсии и Баракальдо в Стране Басков, кроме того, будет оборудован пункт доставки в Памплоне. В дальнейшем с декабря планируется расширить предоставление подобных услуг.

Предложение распространяется на весь каталог товаров, за исключением текстиля, столешниц и персидских ковров. Минимальная стоимость доставки составляет 55 евро. Если заказ большой и перевозится на дальнее расстояние, она увеличивается. Например, чтобы получить покупку стоимостью от 3001 до 4500 евро на самой дальней точке карты доставки, нужно заплатить 283 евро.

Шведская компания уже реализует онлайн-продажи в Швеции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Оборот Ikea достиг 1,281 миллиарда евро в прошлом финансовом году, на 10% больше, чем годом ранее. Инвестиции за 5 лет составили 700 миллионов евро.