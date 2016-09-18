В Марбелье представили новую модель Bentley

Компания Bentley представила в Марбелье свое новое творение Mulsanne. Презентация прошла в автосалоне C. de Salamanca, одном из самых экслюзивных в Испании, где также представлены марки Ferrari, Maserati и Aston Martin. Он также являтся одним из трех официальных дилеров Bentley в странe и первым в мире дистрибьютором Rolls&Royce.

На презентации присутствовали около 60 потенциальных покупателей, которых угощали канапе и дорогим шампанским. Они первыми увидели собранную вручную модель Mulsanne, седан класса "люкс", рассчитанный на преодоление длинных дистанций. Вес его составляет 2,6 тонны. Главные отличительные черты модели – безопасность, уровень которой сопоставим разве что с Rolls&Royce Phantom, экслюзивность и максимальный комфорт.

По подсчетам представителей Bentley, за первый год на территории Испании может быть продано до 25 подобных автомобилей. "Мы рассчитываем, что в Марбелье приобретут 6-8 таких машин", - отметил директор C. de Salamanca по вопросам маркетинга Алехандро Гонсалес.

Стартовая цена Mulsanne составляет 313 000 евро, однако эта цифра может достигать и полумиллиона в зависимости от комплектации. "В случае Mulsanne Batalla Larga цена составит 600 000 евро. Эта версия чуть больше той, что мы представили", - поделилась директор по продажам Bentley Marbella Виктория Морган.