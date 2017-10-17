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          Новости Испании » Новости » Бизнес » Забастовка экзаменаторов принесла автошколам убытки на сумму в 40 млн евро

          Забастовка экзаменаторов принесла автошколам убытки на сумму в 40 млн евро

          11:52 17.10.2017

          По оценкам испанских автошкол, забастовка экзаменаторов повлекла за собой экономический ущерб в размере 40 миллионов евро, сообщают информационные агентства страны. Представители учебных центров требуют проведения диалога как инструмента разрешения конфликта сектора с Генеральным управлением дорожного движения (DGT).

          С начала акции протеста более 170 000 учеников не смогли сдать экзамены, так как вышеупомянутые профессионалы оказывают услуги на минимальном уровне и принимают испытания только раз в месяц. "Мы хотим, чтобы обе стороны приняли участие в диалоге и нашли решение", - отметил пресс-секретарь коллектива Сальвадор Ортис в ходе митинга возле Провинциального управления службы дорожного движения в Малаге. Он также подчеркнул, что многим будущим водителям права необходимы для работы.

          По словам Ортиса, проблема возникла два года назад, когда многие экзаменаторы начали выходить на пенсию, но новые специалисты им на смену не пришли. "Их было более 700, а сейчас всего 500, и администрация не выполняет своих обещаний", - рассказал Ортис. За последние годы патронажная организация автошкол обучила 22 000 преподавателей, что только увеличивает диспропорцию числа инструкторов и экзаменаторов. "Они навредили не только контролируемому государством сектору, но и нам, и нашим ученикам – тем, кто в действительности страдает от сложившейся ситуации", - сожалеет эксперт. 

          Помимо этого, в последнее время из-за невозможности уплаты НДС и сопутствующих расходов закрылось более 130 автошкол. "Мелкий бизнес летит под откос, но его никто не слышит", - предупредил Ортис. 

          Экзаменаторы, в свою очередь, сообщили, что намерены продолжить забастовку в ноябре и декабре. Они также представили в DGT свое встречное предложение, но ответа на него не получили.

          Темы: Бизнес

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