По прогнозам международного рейтингового агентства Moody's, в 2018 году Испанию ожидает рост ВВП на 2,5%, а также «здоровое» состояние экономики. В то же время в агентстве отмечают, что ситуация в Каталонии может негативно сказаться на развитии экономики, хотя её влияние на данный момент сложно оценить.

Такие данные Moody's привело в своём докладе о развитии сектора розничной торговли в Испании. Ранее агентство прогнозировало 2-процентный рост ВВП.

В агентстве также считают, что в Испании сохранится тенденция к сокращению безработицы, уровень которой в будущем году снизится до 16,8%, что должно увеличить доходы испанских розничных предприятий.

На этой неделе Moody's обнародует обновлённый рейтинг. Ожидается, что рейтинг Испании останется на уровне Baa2 со стабильными перспективами.