Почти 700 компаний покинуло Каталонию в октябре

С начала октября 691 каталонская компания сменила юридический адрес. Только в минувшую пятницу 92 организации перенесли свои головные офисы за пределы Каталонии.

По словам руководства Торгового реестра Испании, со 2 по 11 октября уведомления о смене юридического адреса поступили от 540 компаний. По состоянию на 9 октября их было 219, а к 16 октября их число достигло 691 компании. Пик активности пришёлся на 9 и 10 октября, когда автономную область покинуло 175 организаций. Таким образом, за первую половину октября из Каталонии ушло столько же компаний, как за весь прошлый год.

В Торговом реестре сообщают, что дополнительно будут проведены более точные подсчёты по ситуации в Льейде, Жироне и Таррагоне.

Также отмечается, что число новых компаний в Каталонии в третьем квартале сократилось на 26,8%, а число операций по увеличению капитала – на 12,2%.