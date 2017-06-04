В знаковом здании Ла-Ротонда в Барселоне открылась штаб-квартира Nike

У обновленного здания Ла-Ротонда в Барселоне, построенного в стиле модернизма, появился новый арендатор – фирма Nike, сообщает La Vanguardia. Ранее ее испанская штаб-квартира располагалась в промзоне Мас-Блау в муниципалитете Эль-Прат-де-Льобрегат. Дом Ла-Ротонда был построен в начале XX века. Объект располагается на улице Сан-Жервази в Барселоне.

По данным экспертов компании CBRE, которые обеспечивали консультационную поддержку сделки, компания решила перенести свой центральный штаб, чтобы быть ближе к потребителям и предложить им услуги более высокого качества. Площадь нового офиса Nike составляет 4 300 квадратных метров. Его пространства организованы таким образом, чтобы в них было меньше традиционных кабинетв и больше технологий.

В восстановление здания Ла-Ротонда компания Núñez i Navarro вложила 70 миллионов евро. Впрочем, проведение работ вызвало волну протеста среди жителей района, которые опасались, что дом потеряет свое очарование и характерные исторические элементы.

Вышеупомянутая фирма приобрела здание в 1999 году. Работы по его восстановлению длились шесть лет. Ла-Ротонда, творение архитектора Адольфо Руиса Касамитжаны, стала настоящим символом своего района. В первой половине прошлого века в доме располагался отель Metropolitan.