Эстремадура вышла на первое место в Испании по сбору черешни

Эстремадура заняла первое место в Испании по объему сбора черешни, отобрав пальму первенства у Арагона, который стал лидером в прошлом году. Как сообщает издание Heraldo со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, общий объем производства черешни в стране в 2017-м составит 90,22 миллиона килограммов, что на 4,1% больше, чем годом ранее. 30,2 миллиона килограммов при этом приходятся на долю Эстремадуры (+20,3%), а еще 25,65 миллиона – на долю Арагона (+0,9%).

В прошлом году из-за дождей урожай в Эстремадуре оказался на 20 миллионов килограммов меньше запланированного. В нынешнем сезоне представители Объединения кооперативов района Валье-дель-Херте прогнозируют результат в 35 миллионов килограммов для всей комарки. Они объяснили, что подобные цифры станут возможными благодаря тому, что обилие холодных часов поспособствовало идеальному созреванию крупных плодов примерно одинаковой формы и хорошего диаметра.

Что касается Арагона, то здесь уровень производства на гектар несколько сократился. Несмотря на то, что площадь насаждений выросла на 1 300 гектаров, объем производства при этом повысился только на 3 миллиона килограммов и достиг отметки в 25 миллионов.

В свою очередь, в Аликанте, где время сбора урожая совпало с двумя вышеупомянутыми регионами, его общий объем предварительно оценивается в 2 миллиона килограммов. Это примерно соответствует показателям прошлого года. Сезон черешни здесь начался раньше обычного, 20 апреля. В зонах, расположенных на высоте более 900 метров над уровнем моря, он завершится в середине или в конце июня.

На оптовых рынках сети Mercasa самая высокая средняя стоимость закупки черешни традиционно устанавливается в первые дни мая. В этом году она составила 7,76 евро. Самой высокой отметки этот показатель достиг 2 мая 2014 года, когда закупочная цена за килограмм продукта составила 10,42 евро.