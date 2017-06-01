Крупные международные бренды укрепляют свои позиции в Испании

Мадрид и Барселона вошли в число 15 городов мира, где присутствие марок международного масштаба оказалось наиболее заметным. Об этом сообщают информационыне агентства Испании со ссылкой на данные консалтинговой компании CBRE. Согласно сведениям исследования, 42,4% представленных в Мадриде брендов являются зарубежными, в то время как в Барселоне эта цифра составляет 39,8%.

В рамках подготовки доклада его авторы изучили ситуацию в сфере торговли в 166 городах 55 стран. Они подтвердили привлекательность Испании как принимающей стороны и как экспортера. По вышеупомянутому показателю присутствия брендов Мадрид и Барселона заняли 12 и 15 места соответственно, опередив такие города, как Милан и Осака. По сравнению с прошлым годом им удалось значительно улучшить свои показатели.

«Восстановление сферы потребления и хорошие экономические перспективы побудили глобальных операторов к расширению своих планов экспансии в Испании. Растущий спрос на помещения на главных торговых улицах городов страны на фоне недостаточного предложения ведут к тому, что зоны наибольшей проходимости начинают охватывать и прилегающие к ним районы», отметил директор департамента ритейла испанского филиала CBRE Гонсало Сенра.

В общей сложности 29 новых глобальных брендов открыли по меньшей мере один магазин в Испании, что сделало ее 16-м среди наиболее привлекательных для экспансии рынков. По этому параметру ей удалось опередить даже таких конкурентов, как Китай. Кроме того, страна заняла шестое место среди государств, экспортирующих за рубеж наибольшее количество национальных марок. Возглавляют этот список США. Впрочем, при этом 7 из 10 крупнейших иностранных рынков сбыта являются европейскими.

Что касается наиболее активных игроков рынка, то в Амеркие наиболее активное разивитие переживают престижные и модные марки, в то время как в Европе, на Среднем Востоке и в Африке наибольшим спросом пользовались одежда средней ценовой категории и одежда специального назначения, например, спортивная. В Азиатско-Тихоокеанском регионе лидерами оказались поставщики кофе и услуг в сфере ресторанного бизнеса.

Ритейлеры Европы, Среднего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона сконцентировали свои усилия на домашних рынках, в то время как американцы уделяют основное внимание экспансии в Азии и Европе. Последняя оказалась предпочтительным регионом для многих глобальных брендов. Во многом подобный интерес был вызван активным развитием европейских марок на рынках своей страны и государств-соседей по ЕС.