Рейтинговое агентство Moody's дало неблагоприятный для каталонцев прогноз по развитию ситуации в случае отделения региона от Испании.

6 ноября Moody's представило отчёт о потенциальном влиянии провозглашения независимости в Каталонии на структурированное финансирование. В документе агентство, среди прочего, предупреждает о возможных затруднениях, которые будут испытывать физические лица, а также представители малого и среднего бизнеса при выплате долгов по займам.

Несмотря на то, что в Moody's сценарий провозглашения независимости в Каталонии считают маловероятным, в отчёте говорится о потенциальном ухудшении положения малых и средних каталонских предприятий, поскольку многие из них ориентированы на продажи за пределы региона.

В документе также отмечается, что влияние на малый и средний бизнес будет сильнее, чем на домашние хозяйства, ввиду более низкой способности реагировать на ухудшение экономических условий и зависимости от секторов, связанных с потреблением, в частности, от туризма, уязвимого перед политической нестабильностью.

Также агентство предсказывает падение цен на жильё в Каталонии и, как следствие, снижение спроса при избыточном предложении и увеличение потерь при невыплате ипотеки.