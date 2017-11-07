Текстильный холдинг Inditex и банк BBVA признаны лучшими работодателями Испании, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на рейтинг Merco Talento. Они набрали 10 000 и 9 053 балла соответственно.

В первую десятку также вошли нефтегазовая компания Repsol, банк Santander, телекоммуникационный гигант Telefónica, сеть супермаркетов Mercadona, Google, энергетическая компания Gas Natural, а также Nestlé и Amazon. Составители списка оценивали его участников по таким параметрам, как репутация и механизмы привлечения и сохранения талантливых сотрудников.

Далее в рейтинге значатся страховые компании Mapfre и Mutua Madrileña, банк CaixaBank, энергетическая компания Iberdrola и Coca-Cola. Недалеко от них ушло общество слепых ONCE и его фонд. В середине списка расположилась компания PwC, а замыкают сотню лучших консалтинговая фирма Everis, Adidas и инженерный холдинг Técnicas Reunidas.

В рамках подготовки рейтинга его авторы провели более 30 500 опросов среди представителей самых разных сфер, в том числе работников, студентов университетов и глав кадровых отделов.