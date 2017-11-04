Кризис в Каталонии может привести регион к рецессии

Рост испанской экономики в 2018 году существенно замедлится из-за каталонского кризиса, сообщает El Mundo. Подобные прогнозы в последние недели озвучивались как правительством страны, так и Независимым органом налоговой ответственности (AIRef). Эксперты называют разные цифры, однако сходятся во мнении касательно заметного влияния положения дел в проблемном регионе на ВВП. Ситуация осложняется тем, что восстановление экономики пока дошло далеко не до всех слоев населения Испании.

Так, в своем плане бюджета на 2018 год, направленном в Брюссель в прошлом месяце, власти говорили о сокращении темпов роста на 0,3 процентных пункта вследствие кризиса в Каталонии, отсутствия согласованного государственного бюджета на 2018 год и сложной политической ситуации в целом. По оценке властей, ВВП вырастет на 2,3%, в то время как изначально речь шла о 2,6%.

В свою очередь, специалисты AIReF настроены гораздо менее оптимистично и говорят о сокращениях на 0,4-1,2 процентных пункта. Конечная цифра зависит от того, как долго в Каталонии будет царить нестабильность. Так или иначе, уровень роста экономики в следующем году не превысит 2,3%, а в худшем случае этот показатель составит всего 1,5%, что также означает потерю 14 миллиардов евро. Первоначально аналитики AIReF прогнозировали рост на 2,7%.

«Неопределенность влияет на процесс принятия решений и добавляет трудностей с точки зрения оценки прогнозов», - отмечают эксперты. По их словам, сложная ситуация в Каталонии влияет на экономику сразу с нескольких сторон. В первую очередь, снижаются объемы потребления среди жителей региона, которые предпочитают копить деньги и откладывают покупку товаров длительного пользования. Кроме того, из-за отсрочки реализации новых проектов страдает сфера инвестиций, а на финансовом рынке нестабильность отрицательно влияет на динамику долга, создавая дополнительные расходы в виде более высокой страховой премии за риск.

Наряду с этим, кризис может повлечь за собой отрицательные последствия и с точки зрения трудоустройства: если худшие прогнозы сбудутся и ВВП вырастет всего на 1,5%, то в стране будет создано только 250 000 новых рабочих мест.

Наконец, самой Каталонии грозят еще более серьезные последствия. Несколько недель эксперты рейтингового агенства S&P предупредили, что недостаток доверия со стороны потребителей и отток компаний из региона могут привести не только к замедлению темпов роста экономики, но и к рецессии.