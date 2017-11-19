В Малаге создан первый в мире джин на основе манго. Напиток характерного оранжевого цвета под брендом Ballix производится из фруктов сорта остин, выращиваемых на территории провинции.

Согласно описанию производителя, манговый джин имеет "потрясающий аромат и вкус с базовыми нотами жасмина и можжевельника, раскрывающийся деликатными тропическими оттенками".

В процессе изготовления Ballix манго в течение 12 часов вымачивают в джине премиум-класса. На производство одного литра напитка уходит полкило фруктов. Джин не содержит химических добавок. Попробовать его можно будет в большинстве клубов и баров уже в ближайшие месяцы.