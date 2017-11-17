Потребительские организации развенчали миф о дешевизне супермаркетов Mercadona

В среднем жители Испании тратят на продукты около 4 780 евро в год, свидетельствуют данные Организации потребителей и пользователей (OCU). За год эта цифра выросла примерно на 0,1%, и это повышение коснулось в основном свежих продуктов. По данным исследования, такие товары, как киви и томаты, в этом году подорожали более чем на 20%.

Помимо этого, авторы доклада также развенчали миф о доступности супермаркета Mercadona, который традиционно считается самым бюджетным. В национальном рейтинге он занял шестое место, уступив как локальным сетям, так и крупным конкурентам вроде Alcampo. Несмотря на то, что продукты, выпускаемые Mercadona под собственным брендом, действительно отличаются высоким качеством и пользуются популярностью, самыми доступными в стране были признаны супермаркеты Dani, работающие на территории провинции Гранада.

С учетом средней стоимости корзины разница в тратах в разных магазинах может достигать 900 евро.

Лучшие результаты среди национальных сетей показали вышеупомянутые гипермаркеты Alcampo. За ними следует Mercadona. Сеть Carrefour также показала достаточно хороший результат в 4 469 евро в год. В региональных Consum и Bon Area стоимость корзины из расчета на год оказалась всего на 60 евро выше, чем в Mercadona.

Несмотря на то, что авторы не уточняют состав стандартной корзины, стоит отметить, что она включает в себя как товары под собственной маркой, так и продукцию известных брендов. В этом смысле стоит упомянуть такие сети, как Mercadona и MaxiDia: активная ставка на собственную продукцию и ограничение остального ассортимента приводит к тому, что потребители или приобретают те товары, которые хочет реализовать продавец, или переплачивают за продукты других марок, чья стоимость здесь значительно выше, чем в других магазинах. Аналогичная схема действует и в отношении свежих продуктов: их качество в супермаркетах зачастую оставляет желать лучшего, а цены при этом намного выше, чем в более мелких торговых точках или на рынках.