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          Новости Испании » Новости » Бизнес » Сеть гипермаркетов Carrefour запустила собственную онлайн-винотеку

          Сеть гипермаркетов Carrefour запустила собственную онлайн-винотеку

          18:18 19.11.2017

          В рамках стратегии по расширению электронной торговли сеть гипермаркетов Carrefour запустила крупнейшую в Испании Интернет-винотеку, сообщают информационные агентства страны. Ее ассортимент содержит более 1 200 различных наименований, в том числе вина, каву, вермуты и другие напитки.

          Под винный погреб от Carrefour отведен целый склад в мадридском пригороде Алькобендас, откуда в течение 48-72 часов после оформления заказы распространяются по всему Пиренейскому полуострову. По словам представителей компании, стоимость доставки при этом будет самой низкой на рынке. Для транспортировки предусмотрена специальная упаковка, защищающая  бутылки от повреждений. Изготовлена она из переработанного картона с использованием экологичных красок на водной основе. На складе используются специальные технологии хранения, в том числе горизонтальное размещение бутылок и LED-освещение, которое не влияет на качества вина.

          Покупатели смогут найти нужные им позиции в Интернет-магазине с помощью поисковика с подсказками и фильтров. Благодаря удобному интерфейсу и наличию информации о сортах винограда, винодельнях и регионах производства, эта винотека является одной из самых продуманных и полных на рынке. 

          По словам директора департамента онлайн-торговли продовольственными товарами Carrefour Луиса Конде, появление нового магазина стало частью стратегии по внедрению инноваций. "В настоящее время сайт Carrefour.es является одним из флагманов испанского рынка. Его посещают более 120 миллионов человек, и он обеспечивает товарами и услугами 98% населения», - подчеркнул Конде. 

          Открытие винотеки произошло в удачный для сектора момент: согласно последним данным, объемы потребления вина за 2016 год выросли более чем на 5%. Таким образом компания хочет занять одно из ведущих мест в сфере онлайн-торговли спиртными напитками. «Мы создали качественный контент, который поможет клиенту сориентироваться при покупке», - отметил руководитель проекта Carrefour Bodega Серхио Тавира. 

          Товары в онлайн-винотеке Carrefour поделены на три крупных сектора, где каждый покупатель сможет найти себе продукт по душе, вне зависимости от познаний в данной области. 

          Темы: Бизнес

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