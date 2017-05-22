В Мадриде открылся первый магазин экопродуктов сети Carrefour

Сеть Carrefour представила свою новую концепцию городских супермаркетов экопродуктов Carrefour Bio, сообщает издание Expansión. Первый подобный магазин открылся в Мадриде на улице Веларде. В супермаркете площадью 140 квадратных метров представлено более 1 800 различных товаров, выпускаемых как ведущими производителями биопродукции, так и под собственными марками компании Carrefour Bio и Ecoplanet. Все они прошли соответствующую экологическую сертификацию.

По словам представителей французской сети, новые супермаркеты призваны удовлетворить спрос со стороны городских жителей, которые ищут возможности для полноценных закупок экопродуктов. Для обслуживания клиентов в мадридском магазине был сформирован штат профессионалов, прошедших обучение в области агрономии, диетологии и других соответствующих сферах. Многие из них имеют опыт работы в секторе экопродукции.

В числе основных новшеств Carrefour Bio предлагает своим клиентам возможность приобретения товаров на развес. Это касается не только фруктов и овощей, но и злаковых, в том числе киноа, овсяных хлопьев, кускуса и других. Помимо этого, в магазине представлен широкий ассортимент товаров для веганов, а также продуктов без глютена.

В прошлом году сеть Carrefour значительна расширила свои торговые площади в Испании, приобретя 36 гипермаркетов, принадлежавших компании Eroski. Общий размер соответствующих инвестиций составил более 200 миллионов евро. В настоящее время на территории страны работают 190 гипермаркетов, 115 супермаркетов Carrefour Market, 560 точек Carrefour Express, а также онлайн-магазин.