Мадрид попал в топ-20 городов с лучшим качеством жизни

В мировом рейтинге городов с лучшим качеством жизни Мадрид занял 16-е место, обогнав такие города, как Стокгольм, Брюссель, Сан-Франциско… Таковы результаты исследования Mapping the World's Prices 2017, которое ежегодно проводят экономисты Deutsche Bank.
Mapping the World's Prices 2017 - сводный индекс качества жизни, основанный на ценах на продукты и услуги. Deutsche Bank подсчитывает его ежегодно последние шесть лет. Аналитики сравнивают цены на самые разные товары (от банки Coca-Cola до пары джинсов) и услуги (ночь в отеле, билет в кино и т.д.). Среди 47 городов, которые подвергаются анализу, есть только один испанский - Мадрид.
В этом году составители рейтинга решили добавить новые параметры, чтобы больше соответствовать определению "качество жизни". Так, среди критериев появились покупательская способность, уровень преступности, климат, здравоохранение, цены на жилье, транспорт и загрязнение окружающей среды.
Самыми комфортными для проживания оказались Веллингтон (Новая Зеландия), Эдинбург (Великобритания) и Вена (Австрия). А худшими стали Манила (Филиппины), Куала-Лумпур (Малайзия) и Мумбаи (Индия). Москва в этом рейтинге мегаполисов заняла лишь 38-е место.Темы: Бизнес Мадрид В мире