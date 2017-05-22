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          Новости Испании » Новости » Бизнес » В Испании запущена первая онлайн-платформа для покупки новых автомобилей

          В Испании запущена первая онлайн-платформа для покупки новых автомобилей

          17:09 22.05.2017

          В Испании появилась первая онлайн-платформа для покупки новых автомобилей Trive, сообщает издание El Economista. По словам руководства нового сервиса, его основная задача заключается в том, чтобы качественно изменить опыт потребителей в данной сфере и адаптировать традиционный процесс покупки таким образом, чтобы для совершения операции по покупке машины им не пришлось даже выходить из дома.

          "Наша платформа позволяет испытать, выбрать и купить машину с любых устройств, в том числе и с мобильных, чего уже давно требовали активные пользователи цифровой среды", - отметил исполнительный директор Trive Даниэль Алонсо. "С помощью всего двух кликов вы можете организовать подачу машины к вашей двери для ее тестирования, а с помощью трех – приобрести ее," - объяснил Алонсо. Он также отметил, что на каждом этапе процесса "задействованы человеческие ресурсы, которые придают ему особую ценность". 

          Платформа Trive включает в себя целый ряд новейших технологий, в том числе сервис потокового вещания, который обслуживают эксперты в области автомобилестроения, а также технологии виртуальной реальности, которые позволяют потребителям познакомиться с машиной без необходимости физического посещения салона. Кроме того, через сайт можно заказать тест-драйв той или иной машины: один из водителей компании подгонит выбранную модель домой к клиенту. 

          Механизм оплаты является одним из самых сложных элементов платформы, так как речь идет о переводах на крупные суммы. Trive позволяет своим пользователям осуществить платеж полностью или в рассрочку, не выходя с сайта: благодаря соглашениям с крупными финансовыми организациями руководству удалось упростить соответствующие процедуры и предложить доступные решения, адаптированные к нуждам каждого из клиентов. 

          "Наши среднестатистические клиенты – городские жители в возрасте от 25 до 45 лет, которые привыкли к покупкам подобного типа. Они хорошо знакомы с онлайн-торговлей, знают, как она работает, и не боятся совершать крупные операции через Интернет", - объяснил Алонсо. Он также отметил, что в состав целевой аудитории сервиса также входит молодежь, с детства знакомая с цифровыми технологиями: по его словам, представителям данной группы "даже не придет в голову прийти в традиционный салон, чтобы купить машину".

          Темы: Бизнес

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