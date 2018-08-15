В испанской комиссии по конкуренции защищают Airbnb

Испанская национальная комиссия по вопросам рынка и конкуренции выступила в защиту модели Airbnb, заявив, что она не связана с созданием пузыря на рынке аренды.

В докладе комиссии региональные и местные нормы в Испании сравниваются с законодательством, действующим в крупнейших городах Европы. Комиссия перечислила положительные эффекты работы платформ бронирования жилья, таких как Airbnb или HomeAway, причём плюсов эксперты обнаружили значительно больше, чем минусов. В частности, отмечается, что наличие туристических апартаментов удобно для пользователей и выгодно для экономики городов. Среди плюсов выделяется стимулирование конкуренции, снижение цен и повышение качества арендного жилья.

Аналитики также считают, что туристические апартаменты способствуют более рациональному использованию городской среды и восстановлению районов, находящихся в упадке, а также приносят доход горожанам и оказывают положительное влияние на торговлю.

В числе минусов названы перегруженность городов, шум и негативное влияние на экологию.

Комиссия рекомендует пересмотреть законодательство о жилье, предоставляемом в краткосрочную аренду, унифицировать критерии и отказаться от некоторых ограничений, включая прекращение выдачи новых лицензий и введение мораториев, установление зональных квот, лимитов на срок пребывания, размер туристического жилья или цен на него. Специалисты отмечают, что в Испании существуют значительные различия в правовых нормах в этой сфере, в зависимости от региона, и считают, что их нужно привести их в соответствие.