Рост инфляции в Испании замедлился

Индекс потребительских цен в Испании в июле вырос на 2,2% по сравнению с 2017 годом. В июне текущего года рост был на одну десятую выше.

Данные, опубликованные на этой неделе Национальным статистическим институтом, говорят о том, что инфляция в стране сокращается на протяжении 23 месяцев подряд.

По сравнению с прошлым годом рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки был на семь десятых ниже и составил 1,8%. Фрукты, рыба и масло, напротив, подешевели.

Затраты на отдых и культуру снизились на 0,6%, а транспортные расходы выросли на 5,9%, что на два процентных пункта меньше чем в предыдущем месяце. За счёт подорожания электроэнергии цены на коммунальные услуги выросли на 3,7%, на одну десятую больше по сравнению с июнем. На 2% увеличились цены в отелях, кафе и ресторанах. На фоне летних распродаж цены на одежду и обувь упали на 12,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен сократился на 0,7%.

В июле индекс цен увеличился во всех автономных областях. Самый высокий рост наблюдался в Кастилии-Ла-Манче (2,6%), Кантабрии (2,5%) и Арагоне (2,4%), а самый низкий – в Сеуте (1,3%) и на Канарских островах (1,6%).

Гармонизированный индекс потребительских цен, который используется в Евросоюзе для унифицированной оценки показателей в зоне евро, вырос в июле на 2,3%, что совпадает с результатами предыдущего месяца.