Крупная британская компании переехала в Испанию из-за «брексита»

Выход Соединённого королевства из Евросоюза вынуждает компании задумываться о смене адреса. На этой неделе в Испанию переехала крупная британская компания Admiral, работающая в секторе страхования, который больше других пострадает от «брексита».

Министерство экономики и предпринимательства Испании уже выдало компании, которая специализируется на автомобильных полисах и крупных страховых клиентах, разрешение на регистрацию юридического адреса на территории страны.

Филиал Admiral до этого уже работал в Испании, и его доход составлял порядка 73 млн евро в год. С 1 января 2019 года компания будет работать под именем Admiral Europe, и будет контролировать из Испании работу французских и итальянских филиалов. В Севилье также откроются брокерские страховые услуги Admiral Intermediary Services.

В испанском министерстве отметили, что выбор страны в качестве центрального офиса обусловлен значительным объёмом рынка.

Admiral не первая британская компания, которая переезжает в связи с брекситом в Испанию, но пока самая крупная. Также в Испанию перенесли свои офисы такие компании как Ebury и Ria Money Transfer. Возможность переезда или расширения испанских филиалов изучают крупные банки, включая JP Morgan, UBS и Citibank.