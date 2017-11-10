В Испании создали гибридный мотоцикл

Компания позиционирует новинку как транспортное средство, «специально разработанное не только для городского пространства, но и для поездок за городом», пишет ABC. По словам производителя, машина устойчива и проста в использовании. Velocípedo представляет собой конструкцию из углеводородного волокна на трёх колёсах и способно проехать в автономном режиме более 100 км, благодаря 5 батареям, которые могут быть извлечены для подзарядки. Кроме того, транспортные средства будут оснащены возможностью подключения к смартфонам. Гибриды предлагаются в двух вариантах: двухместные закрытые и одноместные открытые, которые обладают большей грузоподъёмностью и имеют больше возможностей для коммерческого использования.

Первые мотоавтомобили поступят в продажу в сентябре 2018 года, они уже доступны для заказа через веб-сайт Torrot. Начальная цена – 6 тысяч евро без НДС.