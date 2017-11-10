Santander планирует сократить 1500 работников после слияния с Banco Popular

Банк Santander выдвинул предложение об оптимизации штата и возможном сокращении 1500 рабочих мест в центральном аппарате после завершения процесса слияния с Banco Popular.

По информации издания Expansión, предложение было представлено на встрече с профсоюзами в среду, 8 ноября. Как пояснили в банке, названная цифра подлежит обсуждению и может уменьшиться на несколько сотен работников.

Предложенное сокращение составляет 33% от общего числа сотрудников. Оптимизация штата также предполагает перевод порядка 500 сотрудников в пределах группы компаний. Официальную процедуру временного увольнения персонала планируют начать 16 ноября и завершить к Рождеству. Реструктуризация коснётся, в первую очередь, центрального аппарата, а позже затронет и сеть банковских отделений.

Пересмотр штата будет проведён уже во второй раз за последний год. К июлю штат работников Santander уменьшился на 2600 человек, было закрыто 300 отделений. Таким образом, штат банка, который в конце 2016 года составлял почти 15 тысяч человек, может сократится к концу текущего года на 27%.