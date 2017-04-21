В Испании прошли обыски в штаб-квартирах компаний OHL, Indra и Saerco

В минувший четверг офицеры Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии провели обыски в мадридских штаб-квартирах компаний OHL, Indra и Saerco, сообщает газета ABC. Они были произведены в рамках операции Lezo и расследования о незаконном финансировании столичного крыла Народной партии (PP), проводимого Национальной судебной коллегией.

Соответствующий ордер выдал судья Элой Веласко, который в феврале прошлого года постановил провести обыск в кабинете бывшего главы PP в Мадриде Белтрана Гутьерреса в связи с подозрениями о теневом финансировании партии. Тогда строительная компания OHL выпустила пресс-релиз, в котором опровергла факт осуществления каких-либо платежей «народникам». Он увидел свет на следующий день после того, как Гражданская гвардия провела обыски у советника объединения Хавьера Лопеса Мадрида в рамках новой фазы операции Púnica.

Помимо дела о коррупции в руководстве водопроводной компании Canal de Isabel II, о котором стало известно в среду, Веласко ведет отдельную линию расследования под грифом «Совершенно секретно», связанную с Народной партией.

Источники в корпорациях OHL и Indra подтвердили факты обыска и заверили, что обе компании оказывают следствию максимально возможное содействие. Аналогичные мероприятия были проведены в столичной штаб-квартире компании Licuas, занимающейся гражданским строительством и оказанием комплексных услуг по обслуживанию зданий. По времени они совпали с обысками в рамках операции Lezo, в ходе котоой были задержаны 12 человек, в том числе бывший глава мадридской региональной администрации Игнасио Гонсалес, который провел ночь в отделении Гражданской гвардии в муниципалитете Трес-Кантос. В ближайшее время задержанные будут переданы в распоряжение суда.

В числе задержанных также оказались брат Гонсалеса Пабло, занимающий руководящий пост в государственной компании Mercasa, Эдмундо Родригес Собрино, считающийся правой рукой экс-лидера мадридского правительства в Латинской Америке и год назад оставивший пост председателя фирмы Inassa, которая управляет контрактами Canal de Isabel II в вышеупомянутом регионе, а также бывший финансовый директор водопроводной компании Мария Фернандес Ричмонд. В качестве подследственных по делу также проходят директор издания La Razón Франсиско Маруэнда и его президент Маурисио Касальс.