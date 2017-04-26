90% испанцев не доверяют государственной пенсионной системе

Опрос, проведенный компанией Finect, показал, что абсолютное большинство (88%) испанцев не доверяют государственной пенсионной системе и предпочитают формировать финансовую подушку из собственных средств.

Так, 76% вкладывают свои накопления в паевые фонды, а 68% - в частные пенсионные фонды. 64% опрошенных делают выбор в пользу частного домовладения.

Кроме того, согласно результатам опроса, большинство испанцев считают, что компании, где они трудятся, платят слишком высокие налоги.

В ходе исследования были опрошены 800 респондентов.