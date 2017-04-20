Экологичное сельское хозяйство в Андалусии переживает период подъема

Андалусские компании, специализирующиеся на производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции, переживают период активного роста. В 2016 году их число увеличилось на 20% в среднегодовом выражении.

Таким образом, на долю региона на сегодняшний день приходится 30% от общего количества «зеленых» агропредприятий: на его территории работает 1782 фирмы подобного рода. Первое место занимает Севилья с 386 компаниями, за которой следует Малага с 359. Самым распространенным видом их деятельности в прошлом году стало выращивание семян, а также производство экологичных цитрусовых и субтропических фруктов, а также сухофруктов.

Советник правительства Андалусии по вопросам сельского хозяйства Кармен Ортис отметила, что подобный рост был связан «с ростом уровня осведомленности среди населения и ростом потребления экологичных продуктов».