В Испании производительность труда почти не вырастет в 2019 году

Производительность труда в 2019 году в Испании почти не изменится по сравнению с предыдущим годом. По оценкам Брюсселя, рост едва ли составит 0,4%, что значительно ниже среднего уровня по Европейскому Союзу.