В Испании производительность труда почти не вырастет в 2019 году

Производительность труда в 2019 году в Испании почти не изменится по сравнению с предыдущим годом. По оценкам Брюсселя, рост едва ли составит 0,4%, что значительно ниже среднего уровня по Европейскому Союзу.
Испания, таким образом, оказалась в числе стран с самыми низкими показателями в ЕС наряду с Грецией.
По прогнозам Испания обойдёт лишь Италию (0,2%) и Люксембург, где производительность снизится на 0,2%, и немного уступит Португалии (0,5%).
Наибольший рост ожидается в Румынии – 4%, а также в Польше, Болгарии и Литве, где он составит более 3%.
Средний показатель по ЕС установился на уровне 1,1%. Этому уровню соответствуют лишь прогнозы по Финляндии. Среди стран с показателем ниже среднего – Латвия, Ирландия и Чехия. В Германии и Франции прогнозируется рост в 1%, в Австрии, Швеции и Нидерландах – 0,9%, в Великобритании – 0,7%.Темы: Бизнес