Под Барселоной открылся самый большой магазин сети Lidl

Компания Lidl продолжает расширять свою сеть супермаркетов в Испании. 7 февраля в пригороде Барселоны Эсплугес-де-Льобрегат открылся самый большой магазин сети в стране.

Новый Lidl разместился в здании Tres Molinos, в ремонт которого компания вложила 15 млн евро. Его площадь составляет 1800 м2. Парковка при магазине рассчитана на 150 автомобилей. К тому же, как сообщается в официальном заявлении компании, благодаря открытию, было создано 40 новых рабочих мест.

Здание Tres Molinos ("Три мельницы"), выделяющееся своими мельницами, с1984 году имеет статус культурной ценности. Ранее в нём располагался одноимённый ресторан, который закрылся в 2001 году.

Помимо обновления "мельниц" Lidl также взял на себя создание в Эсплугесе новой зелёной зоны площадью более 6 тысяч м2.

В планах сети продолжать расширение в крупных городах Испании и ежегодно открывать по три десятка новых магазинов. В настоящее время в стране более 550 супермаркетов Lidl, средняя площадь которых составляет 1400 м2.