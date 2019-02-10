Сеть Día из-за убытков сократит 2100 работников

Компания Día объявила о проведении масштабных сокращений по процедуре ERE. Как сообщила Национальная комиссия по рынку ценных бумаг, в 2018 году потери торговой сети составили почти 352,6 млн евро. Годом ранее прибыль Día составляла 101,2 млн евро.

В настоящее время величина чистых активов компании является отрицательной, долги составляют порядка 166 млн евро. Оборот сети супермаркетов снизился с 8,3 млрд евро в 2017 году до 7,3 млрд евро в 2018, а продажи сократились на 11,3%.

Группа LetterOne (L1), которая принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Фридману, представила предложение о поглощении компании. Выкупить акции хотят по 0,67 евро за штуку.

Día нуждается во вливании средств, для того чтобы избежать разорения. В настоящее время рассматривается два варианта: возможное расширение с привлечением 600 млн евро от американской компании Morgan Stanley, либо инвестиции из LetterOne на сумму 500 млн евро в случае успешной сделки по поглощению.

После того как стало известно о сокращениях, при открытии биржи в пятницу акции Día упали на 3%.