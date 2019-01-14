В Испании будут производить биоразлагаемые пули для охотничьих ружей

Компания из Сеговии получила патент на производство единственных в мире биоразлагаемых снарядов для охотничьих ружей, которые не будут наносить вред окружающей среде.

Идея может воплотиться в реальность уже в ближайшие месяцы. В настоящее время в муниципалитете Санта-Мария-ла-Реаль-де-Ньева ведётся строительство производственных помещений. Чтобы изготавливать «зелёные» пули, компания Bio Ammo собирается исключить из процесса производства пластик. «Биошоты» будут выпускаться для оружия калибра 12 мм, 16 мм и 20 мм.

Как сообщает руководство проекта, инновационные снаряды будут разлагаться в земле без ущерба для окружающей среды за непродолжительный период времени. По оценкам специалистов, в зависимости от типа почвы, этот процесс будет длиться от 6 месяцев до 2 лет. Также отмечается способность таких снарядов генерировать биомассу, превращаясь в удобрение.

Производство экологичных пуль планируется начать в июне этого года. Ежегодно компания намерена производить порядка 110 млн снарядов. На фабрике будет создано около полусотни рабочих мест.

В 2016 году охотничий сектор принёс Испании почти 6,5 млн евро, а число рабочих мест превысило 186,7 тысяч.