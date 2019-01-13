Осенью в Испании начнутся продажи сворачивающегося в рулон телевизора

На испанском рынке в этом году появится новинка от компании LG – телевизор с высоким разрешением экрана, который будет сворачиваться в рулон.
LG Signature OLED TV R был представлен на завершившейся недавно выставке CES в Лас-Вегасе (США), где он привлёк особое внимание. Как сообщили в компании, в Испании телевизор поступит в продажу в сентябре.
Устройство представляет собой улучшенную версию прототипа складного телевизора, которую LG показывала на выставке в прошлом году.
65-дюймовая панель с разрешением 4K изготовлена с использованием органических светодиодов и обладает высокой яркостью и контрастностью. Конструкция включает прямоугольный ящик, высота которого примерно равна трети экрана. В него панель прячется при выключении.
Цены на новый телевизор компания пока не назвала.Темы: Бизнес