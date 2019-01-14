Женщины занимают менее 20% руководящих должностей в крупных компаниях Испании

В Испании впервые были проанализированы данные по присутствию женщин в руководстве крупных компаний, которые входят в индекс IBEX 35.

Авторы исследования – Испанская ассоциация женщин-менеджеров и директоров и организация ATREVIA. В нём даётся заключение о том, что присутствие женщин на руководящих должностях, включая различные органы управления предприятий, по-прежнему остаётся на невысоком уровне и составляет 19,4%.

В ходе исследования были сопоставлены данные по количеству мужчин и женщин, которые занимают должности председателей правления, генеральных директоров и членов советов директоров в компаниях IBEX 35. Выяснилось, что в советах директоров доля женщин составляет 23,5% (110 из 469 человек), в руководящих комитетах – 13,6% (69 из 507 человек), среди председателей правления женщин оказалось 8,8% (3 из 34 человек), среди генеральных директоров – 3,7% (1 из 27 человек).

Из числа компаний, входящих в индекс, наибольшее присутствие женщин наблюдается в руководящих органах Электрических сетей Испании (Red Eléctrica de España) и банка Bankinter, где женщины составляют около трети. В пяти компаниях в руководящих комитетах нет ни одной женщины.