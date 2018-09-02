В Барселоне откроется первый в Европе Nike Live

Американская компания Nike выбрала Барселону для запуска нового формата магазинов Nike Live, которые должны появиться по всей Европе в 2019 году.

Барселона стала одним из 12 городов мира, которые, по мнению Nike, являются ключевыми точками для развития бизнеса. В них и будет опробована новая концепция, которая должна объединить функционал магазина с инновациями.

Nike Live в каталонской столице станет первым в Европе и третьим в мире после Лос-Анджелеса, где магазин уже открылся в июле, и Токио, где открытие запланировано на начало 2019. В Барселоне концепт-стор появится во второй половине 2019 года. Он разместится в торговом центре El Corte Inglés на улице Порталь-дель-Анхель, который специализируется исключительно на спортивных товарах.

По информации Europa Press, Nike также собирается открыть флагманский магазин в Мадриде следующим летом. Он займёт четыре этажа в центре El Corte Inglés на площади Пуэрта-дель-Соль. Магазин общей площадью 1600 квадратных метров станет одним из самых больших в Испании.