Экспорт испанского вина за первое полугодие 2018 достиг 1,4 млрд евро

В июне экспорт испанского вина вырос на 2%, хотя объёмы поставок сократились на 20%.

По данным Испанской обсерватории рынка, на протяжении нескольких последних месяцев наблюдается тенденция к спаду по объёму экспорта вина, который компенсируется повышением цен. В июне средняя цена выросла на 27% до 1,44 евро за литр.

За первое полугодие экспорт вина из Испании достиг 1,41 млрд евро, что почти на 7% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В количественном выражении в период с января по июнь на экспорт было поставлено 996,7 млн л, что на 11%, или на 119 млн л, меньше чем годом ранее.

В первом полугодии 2018 года средняя цена установилась на уровне 1,42 евро/л, на 20% дороже чем в прошлом году. Это позволило увеличить выручку на 21,4 млн евро.

Отмечается, что вино на розлив продавалось лучше, чем в бутылках. Что касается бутилированного вина, рост наблюдался в категории игристых и ликёрных вин, а также в категории пакетированного вина, что компенсировало спад среди вин с защищённым наименованием по происхождению.

Основной импортёр испанского вина в бутылках – США. Более 73% поставок приходится на три европейских страны: Францию, Италию и Германию, которая является лидером по объёму поставок. Также значительно увеличился экспорт в Россию и Китай.