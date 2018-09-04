Китайские инвестиции в Испании выросли до 13,5 млрд евро в последние 4 года

Интерес китайских инвесторов к Испании растёт. По оценкам компании Solunion, за 4 года с 2014 по 2018 год, общая сумма зарегистрированных с участием китайцев сделок достигла 13,44 млрд евро. В предыдущую «четырёхлетку» 2009-2013 эта цифра составляла всего 1,54 млрд евро.

Один из наиболее привлекательных секторов для инвестирования – строительный. За ним по популярности у инвесторов из Китая следуют телекоммуникации, сектор гостеприимства и энергетика.

Эксперты связывают активизацию китайских инвесторов с восстановлением экономики Испании и ростом покупательной способности у китайцев. Они также прогнозируют, что представители этой национальности продолжат вкладывать средства в Испании и будут искать новые сферы.

По мнению экспертов, интерес китайцев обусловлен несколькими факторами. Во-первых, постепенной либерализацией в КНР, которая позволяет направлять финансовые потоки в обоих направлениях. Во-вторых, имеет значение проект Belt and Roa, направленный на сотрудничество между более чем 70 странами Европы и Азии. Он предполагает создание «нового шёлкового пути», который должен соединить страны двух частей света. Ещё один немаловажный фактор – стратегия производства в Китае до 2025 года, которая заключается в улучшении качества продукции с помощью обмена технологиями, в том числе с европейскими странами.