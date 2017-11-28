В Аликанте открылось кафе-мороженое знаменитой сети Rocambolesc

Кафе Rocambolesc разместилось в торговом центре El Corte Inglés на улице Федерико Сото. Это уже пятая по счету испанская точка сети. Жорди Рока рассказал, что он намерен отдать дань местной традиции производства мороженого, совместив ее с собственным современным взглядом на этот продукт.

Интерьер кафе оформлен в том же стиле, что и первые Rocambolesc в Жироне, Мадриде и Барселоне, вдохновением для создания которого послужила фабрика Вилли Вонки. Выбор места для нового филиала Рока объяснил тем, что именно Аликанте и Валенсию пользователи сайта кафе называли наиболее часто.

Как и в других городах, к открытию новой точки Рока и Ривас готовят особое эскимо с отсылкой к символам города. В Жироне это было мороженое «Попа льва», в Барселоне – «Палец Колумба», а в Мадриде – «Медведь и земляничное дерево». Кроме того, посетители Rocambolesc Alicante смогут попробовать сезонное мягкое мороженое с разнообразными топпингами, представленное в 18 различных вкусах. Приобрести его можно в стаканчиках, вафельных рожках или емкостях объемом 500 миллилитров на вынос.

Проект Rocambolesc зародился в 2012 году. Цель его создателей заключалась в том, чтобы приблизить к широкой публике мир десертов легендарного ресторана El Celler de Can Roca.