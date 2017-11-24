США ввели пошлины на импорт испанских оливок

Власти США ввели импортные пошлины на испанские оливки после того, как было установлено, что они продавались по демпинговым ценам, нанося ущерб производителям этого продукта в Калифорнии.

Эти меры являются частью масштабной политики президента Дональда Трампа по защите торговых интересов США, борьбе с демпингом, а также повышению пошлин.

Калифорнийские производители оливок обратились в Департамент торговли США с жалобой. В ходе министерского расследования выяснилось, что испанские экспортёры пользовались субсидиями в размере от 2,3% до 7,2%. На основе этих цифр американская таможня будет собирать соответствующие компенсационные пошлины.

В 2016 году в США было поставлено испанских оливок, преимущественно из Севильи, на сумму порядка 60 миллионов евро.

В американском Министерстве торговли сообщают, что проверки импорта испанских оливок продолжатся. Окончательное решение по этому делу будет вынесено к маю.