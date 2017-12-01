Mango не собирается переносить штаб-квартиру за пределы Каталонии

Вице-президент компании Mango Даниель Лопес в четверг заверил, что бренд не будет переносить головной офис за пределы Каталонии, а также призвал политиков к «стабильности, здравому смыслу и согласию», чтобы бизнес мог развиваться.

На встрече с журналистами во время открытия нового флагманского магазина в Лиссабоне Лопес отметил, что, несмотря на уход более 2700 компаний из Каталонии, в связи с политическим кризисом, в Mango такой вариант не рассматривается, передаёт 20 minutos.

Лопес подчеркнул, что кризис является исключительно политическим вопросом, и потому именно политики должны найти решение в сложившейся ситуации. Вице-президент Mango также добавил, что компания является международной, и в одном только барселонском офисе работают представители 35 национальностей.

Штаб-квартира Mango расположена в муниципалитете Палау-coлитa-де-Плегаманс (Барселона). Там же находится Дизайнерский центр, где ежегодно создаются более 18 тысяч изделий. Сеть Mango охватывает 111 стран мира, где работают 205 фирменных магазинов.