Уровень безработицы в Испании достиг самой низкой отметки за последние 7 лет

В прошлом году в Испании было создано 413 900 рабочих мест, в то время как численность нетрудоустроенного населения сократилась на 541 700 человек, сообщают информагентства страны со ссылкой на данные Национального института статистики (INE). Общее число безработных на сегодняшний день является самым низким за последние 7 лет и составляет 4 237 800 человек. Только за четвертый квартал оно сократилось на 83 000 человек. Самое выраженное понижение произошло в сельскохозяйственном секторе (-22 900 человек) и в сфере строительства (-1 900 человек). Повышение данного показателя, напротив, произошло в сферах услуг (+63 100) и промышленности (+3 900 человек).

Среди регионов самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Наварре (10,01%), Риохе (10,09%) и Стране Басков (12,27%), а самый высокий – в Эстремадуре (28,31%), Андалусии (28,25%) и на Канарских островах (24,9%).

Что касается занятости населения, то, как говорилось выше, за год было создано 413 900 новых рабочих мест, что эквивалентно среднегодовому уровню роста на 2,29%. Повышение численности трудоустроенного населения произошло во всех секторах: так, в сфере услуг данный индикатор вырос на 240 400 человек, промышленности – на 115 700, сельского хозяйства – на 37 000 и в сфере строительства – на 20 800 человек.

В последнем триместре года наиболее активным прирост трудоустроенного населения оказался в Валенсии (+32 600 человек), Мадриде (+32 600) и Кастилии – Ла-Манче (+13 700). В свою очередь, самое выраженное понижение произошло на Балеарских островах (-60 800 человек), в Каталонии (-21 300) и Кастилии и Леоне (-19 900 человек). В целом за год число работников выросло во всех регионов за исключением Эстремадуры. Лидерами рейтинга оказались Каталония (+100 800 человек), Валенсия (+68 300) и Мурсия (+35 300 человек).